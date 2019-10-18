Минздрав: Состояние брошенного на улице в Локбатане младенца тяжелое

Министерство здравоохранения распространило информацию о состоянии ребенка, брошенного на улице в поселке Локбатан Гарадагского района Баку.

Как сообщили Report в министерстве, новорожденный мальчик в гипотермическом состоянии (с температурой 34 градуса) был доставлен в Институт педиатрии.

"Состояние младенца было тяжелое, ему очистили кровь и оказали необходимую медицинскую помощь. На данный момент его состояние пока остается тяжелым. Об инциденте проинформированы правоохранительные органы", - сказали в министерстве.