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Минздрав: Состояние брошенного на улице в Локбатане младенца тяжелое

Минздрав: Состояние брошенного на улице в Локбатане младенца тяжелое

Министерство здравоохранения распространило информацию о состоянии ребенка, брошенного на улице в поселке Локбатан Гарадагского района Баку.

Как сообщили Report в министерстве, новорожденный мальчик в гипотермическом состоянии (с температурой 34 градуса) был доставлен в Институт педиатрии. 

"Состояние младенца было тяжелое, ему очистили кровь и оказали необходимую медицинскую помощь. На данный момент его состояние пока остается тяжелым. Об инциденте проинформированы правоохранительные органы", - сказали в министерстве.

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