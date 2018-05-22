Минздрав разрешил студентам АМУ работать

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ "Студенты старших курсов Азербайджанского медицинского университета (АМУ) после этого смогут работать в клиниках университета и ряде лечебных заведениях на должностях сотрудников со средним медицинским образованием".

Как сообщили Report из университета, об этом говорится в ответном письме министерства здравоохранения в ответ на обращение ректора АМУ Герая Герайбейли.

В письме, в частности, отмечается, что в соответствии со статьей 46 закона "О защите здоровья населения", лица, не закончившие высшее медицинское и фармацевтическое образование, в порядке, установленном исполнительной властью, могут заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью на должностях сотрудников со средним медицинским образованием. Минздрав дал разрешение на работу студентов АМУ на этих должностях.

Таким образом, студенты факультета лечебной профилактики по завершении 3-го курса, а студенты факультета стоматологии, общественного здравоохранения и фармацевтики по завершении 4-го курса могут быть приняты на работу в клиниках Азербайджанского медицинского университета и лечебных учреждениях на базе университета на должности сотрудников со средним медицинским образованием.