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Минздрав предупредил посещающих Кувейт граждан Азербайджана

Минздрав предупредил посещающих Кувейт граждан Азербайджана Министерство здравоохранения предупредило граждан Азербайджана, посещающих Кувейт.
Здоровье
10 июня 2021 г. 12:37
Минздрав предупредил посещающих Кувейт граждан Азербайджана

Министерство здравоохранения предупредило граждан Азербайджана, посещающих Кувейт.

В отчете аналитического экспертного центра министерства говорится о том, что те, кто посещает эту страну, должны быть осторожны.

"Согласно правилам, введенным правительством Кувейта 2 мая, те, кто использует препараты “Lyrica” и “Neurontin” без рецепта врача, будут лишены свободы на срок до 5 лет. Тех, кто занимается незаконной продажей этих лекарств, ожидает тюремное заключение сроком до 10 лет", - отметили в Министерстве.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik Küveytə səfər edən Azərbaycan vətəndaşlarına xəbərdarlıq edib

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