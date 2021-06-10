Минздрав предупредил посещающих Кувейт граждан Азербайджана

Министерство здравоохранения предупредило граждан Азербайджана, посещающих Кувейт.

Министерство здравоохранения предупредило граждан Азербайджана, посещающих Кувейт.

В отчете аналитического экспертного центра министерства говорится о том, что те, кто посещает эту страну, должны быть осторожны.

"Согласно правилам, введенным правительством Кувейта 2 мая, те, кто использует препараты “Lyrica” и “Neurontin” без рецепта врача, будут лишены свободы на срок до 5 лет. Тех, кто занимается незаконной продажей этих лекарств, ожидает тюремное заключение сроком до 10 лет", - отметили в Министерстве.