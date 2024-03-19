Минздрав Азербайджана обратился к населению в преддверии праздничных каникул

Министерство здравоохранения Азербайджана обратилось к населению в связи с нерабочими днями по случаю праздника Новруз.

Министерство здравоохранения Азербайджана обратилось к населению в связи с нерабочими днями по случаю праздника Новруз.

Как передает Report , в обращении подчеркивается, что в связи с началом весеннего сезона в иммунной системе человека происходят определенные изменения. Так, в этот сезон наблюдается распространение инфекционных заболеваний.

"В первую очередь увеличивается количество случаев заражения гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем. Лицам с высокой температурой, симптомами поражения верхних дыхательных путей, такими, как чихание, кашель, насморк или заложенность носа, боль в горле во избежание заражения других людей, с которыми они контактируют, следует пользоваться гигиеническими средствами", - говорится в обращении.

В целях охраны здоровья населения и предотвращения инфекций, в предстоящие нерабочие дни в связи с праздником Новруз Минздрав рекомендует использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей, а также соблюдать общие гигиенические требования и другие профилактические правила.

"Кроме того, в этот период года для укрепления иммунной системы организма важно включать в ежедневный рацион продукты, богатые витаминами и минералами. Не будем забывать, что наше здоровье в наших руках. Каждый гражданин должен с особой чуткостью и ответственностью относиться к своему здоровью, защищать себя и окружающих от вирусов", - подчеркивается в сообщении.