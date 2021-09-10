Минздрав Азербайджана о порядке выдачи сертификата о противопоказании

Министерство здравоохранения Азербайджана обнародовало порядок выдачи сертификата о противопоказании к вакцинации от COVID-19.

Министерство здравоохранения Азербайджана обнародовало порядок выдачи сертификата о противопоказании к вакцинации от COVID-19.

Как передает Report, главврач городской поликлиники №19 Айтен Гурбанова сообщила, что желающим получить сертификат о противопоказании необходимо предоставить документы (заключение врача, результаты проведенных обследований), основательно подтверждающие наличие у них заболевания.

"Специалисты рассматривают эти показатели, проверяют достоверность документа и принимают решение. В случае, если гражданин переживает острую фазу заболевания, болезнь часто рецидивирует (рецидив – возобновление болезни после кажущегося полного выздоровления), то вакцинация является противопоказанием для этих пациентов. В этом случае документы этих пациентов из комиссии внутреннего контроля поликлиники направляются в Специальную комиссию" - заявила врач.