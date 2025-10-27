Министр здравоохранения Украины посетит Азербайджан

Делегация во главе с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко посетит Азербайджан.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, визит продлится с 31 октября по 1 ноября.

Во время визита ожидается ряд встреч на высоком уровне, в том числе подписание документа о расширении сотрудничества в сфере здравоохранения между Азербайджаном и Украиной.