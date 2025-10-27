Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Здоровье
    • 27 октября, 2025
    • 11:27
    Министр здравоохранения Украины посетит Азербайджан

    Делегация во главе с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко посетит Азербайджан.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, визит продлится с 31 октября по 1 ноября.

    Во время визита ожидается ряд встреч на высоком уровне, в том числе подписание документа о расширении сотрудничества в сфере здравоохранения между Азербайджаном и Украиной.

    Лента новостей