Министр здравоохранения Украины посетит Азербайджан
Здоровье
- 27 октября, 2025
- 11:27
Делегация во главе с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко посетит Азербайджан.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, визит продлится с 31 октября по 1 ноября.
Во время визита ожидается ряд встреч на высоком уровне, в том числе подписание документа о расширении сотрудничества в сфере здравоохранения между Азербайджаном и Украиной.
