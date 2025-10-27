İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Ukraynanın səhiyyə naziri Azərbaycana səfər edəcək

    Sağlamlıq
    • 27 oktyabr, 2025
    • 11:09
    Ukraynanın səhiyyə naziri Azərbaycana səfər edəcək
    Viktor Lyaşko

    Ukraynanın səhiyyə naziri Viktor Lyaşkonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edəcək.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, səfər oktyabrın 31-dən noyabrın 1-ə qədər davam edəcək.

    Səfər zamanı bir sıra yüksək səviyyəli görüşlər, o cümlədən Azərbaycan və Ukrayna arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı sənədin imzalanması gözlənilir.

    Ukrayna Azərbaycan səfər
    Министр здравоохранения Украины посетит Азербайджан
    Ukrainian health minister to visit Azerbaijan

