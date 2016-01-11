Министерство здравоохранения: В Азербайджане случаев заражения свиным гриппом не зарегистрировано

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане случаев заражения свиным гриппом не зарегистрировано.

Об этом Report сообщила сотрудница пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова.

Она отметила, что до сегодняшнего дня в Азербайджане не было ни одного случая с подозрением на свиной грипп.

По ее словам, эпидемиологическая обстановка в стране стабильная и находится под строгим контролем: "Случаев заражения среди населения или подозрительных случаев не зарегистрировано".

Отметим, что министр здравоохранения Азербайджана Огтай Ширалиев недавно подписал приказ "Об усилении профилактических мер против свиного гриппа". В приказе было поручено немедленно проинформировать местные центры эпидемиологии и гигиены в случае тяжелого острого респираторного заболевания, доставить образцы больных с подозрением на наличие инфекции в Республиканскую противочумную станцию, усилить контроль над соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил в густонаселенных местах.