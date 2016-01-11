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    Министерство здравоохранения: В Азербайджане случаев заражения свиным гриппом не зарегистрировано

    Эпидемиологическая обстановка в стране стабильная и находится под строгим контролем

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане случаев заражения свиным гриппом не зарегистрировано.

    Об этом Report сообщила сотрудница пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова.

    Она отметила, что до сегодняшнего дня в Азербайджане не было ни одного случая с подозрением на свиной грипп. 

    По ее словам, эпидемиологическая обстановка в стране стабильная и находится под строгим контролем: "Случаев заражения среди населения или подозрительных случаев не зарегистрировано". 

    Отметим, что министр здравоохранения Азербайджана Огтай Ширалиев недавно подписал приказ "Об усилении профилактических мер против свиного гриппа". В приказе было поручено немедленно проинформировать местные центры эпидемиологии и гигиены в случае тяжелого острого респираторного заболевания, доставить образцы больных с подозрением на наличие инфекции в Республиканскую противочумную станцию, усилить контроль над соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил в густонаселенных местах.

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