​Министерство здравоохранения наградило отличившихся в период I Европейских игр медицинских работников

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ В министерстве здравоохранения состоялась церемония награждения лиц, на высоком уровне выполнивших свои обязанности в сфере обеспечения медицинских услуг в период I Европейских игр "Баку-2015". Как сообщает Report, министр здравоохранения Октай Ширалиев отметил, что проведение I Европейских игр в Азербайджане является большим достижением, вошедшим в историю азербайджанского народа.

Министр заявил, что эти Игры открыли новую страницу в спортивной истории Европы: "Все структуры страны, в том числе, отвечающие за здоровье каждого медицинские службы на высоком уровне приняли участие в подготовительном этапе к играм, а также в 17-дневный период проведения Игр. К I Европейским играм было привлечено свыше 600 медицинских работников, которые умело выполнили свои должностные обязанности".

Затем было озвучено благодарственное письмо министра коллективам Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи, Клинического медицинского центра, Бакинского центра здоровья, Бюро координации проекта Программа по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой за достойное исполнение своих должностных обязанностей в обеспечении медицинских услуг в период проведения I Европейских игр.

О.Ширалиев вручил отличившимся медработникам нагрудную медаль министерства здравоохранения "Отличник медицины", "Почетную грамоту" и памятные подарки.