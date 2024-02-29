О нас

Медсправку о состоянии здоровья предлагается включить в пакет ОМС

Медсправку о состоянии здоровья предлагается включить в пакет ОМС Предлагается исключить "Медицинскую справку о состоянии здоровья" из перечня платных медицинских услуг и включить в пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).
Здоровье
29 февраля 2024 г. 12:31
Медсправку о состоянии здоровья предлагается включить в пакет ОМС

Предлагается исключить "Медицинскую справку о состоянии здоровья" из перечня платных медицинских услуг и включить в пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

Как сообщает Report, это нашло отражение в докладе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана за 2023 год.

Отмечено, что "Медицинскую справку о состоянии здоровья" (иные медицинские справки, медосмотр при приеме на работу, поступлении в образовательное учреждение (старше 18 лет), медосмотр при наступлении страхового случая (старше 18 лет), иное медицинское обследование в административных целях (старше 18 лет), при повторном обращении в течение 1 месяца (старше 18 лет)) предлагается исключить из перечня оказываемых на платной основе медицинских услуг и добавить в пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sağlamlıq haqqında tibbi arayışın xidmətlər zərfinə əlavə edilməsi təklif olunur

Другие новости из категории

Сабина Алиева призвала создать единую электронную базу по ОМС
Сабина Алиева призвала создать единую электронную базу по ОМС
29 февраля 2024 г. 11:23
Председатель комитета: Грудное вскармливание считается немодным
Председатель комитета: Грудное вскармливание считается немодным
27 февраля 2024 г. 16:36
TƏBİB обнародовал количество вакцинированных от кори граждан
TƏBİB обнародовал количество вакцинированных от кори граждан
27 февраля 2024 г. 15:05
Ученые развеяли популярный миф о раке
Ученые развеяли популярный миф о раке
27 февраля 2024 г. 08:44
Назначен новый директор центральной больницы Гусарского района
Назначен новый директор центральной больницы Гусарского района
26 февраля 2024 г. 18:43
ИИ научился предсказывать болезнь Альцгеймера за семь лет до первых симптомов
ИИ научился предсказывать болезнь Альцгеймера за семь лет до первых симптомов
25 февраля 2024 г. 08:23
В Азербайджане будет проводиться дистанционный мониторинг пациентов с помощью телемедицины
В Азербайджане будет проводиться дистанционный мониторинг пациентов с помощью телемедицины
20 февраля 2024 г. 13:10
За последние десять дней в Джалилабаде 83 человека заразились корью
За последние десять дней в Джалилабаде 83 человека заразились корью
19 февраля 2024 г. 19:36
В Азербайджане утверждена форма ветеринарного паспорта для домашних животных
ФотоВ Азербайджане утверждена форма ветеринарного паспорта для домашних животных
19 февраля 2024 г. 12:29
Педиатр: Заразившемуся ОРВИ ребенку необходимо изолироваться
Педиатр: Заразившемуся ОРВИ ребенку необходимо изолироваться
19 февраля 2024 г. 11:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi