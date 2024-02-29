Медсправку о состоянии здоровья предлагается включить в пакет ОМС

Предлагается исключить "Медицинскую справку о состоянии здоровья" из перечня платных медицинских услуг и включить в пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

Предлагается исключить "Медицинскую справку о состоянии здоровья" из перечня платных медицинских услуг и включить в пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

Как сообщает Report, это нашло отражение в докладе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана за 2023 год.

Отмечено, что "Медицинскую справку о состоянии здоровья" (иные медицинские справки, медосмотр при приеме на работу, поступлении в образовательное учреждение (старше 18 лет), медосмотр при наступлении страхового случая (старше 18 лет), иное медицинское обследование в административных целях (старше 18 лет), при повторном обращении в течение 1 месяца (старше 18 лет)) предлагается исключить из перечня оказываемых на платной основе медицинских услуг и добавить в пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию.