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Клюге: К августу в Европейском регионе ВОЗ штамм "Дельта" будет доминировать

Клюге: К августу в Европейском регионе ВОЗ штамм "Дельта" будет доминировать "Дельта" штамм коронавируса очень быстро обгоняет другие и приводит к увеличению госпитализаций и смертей. По прогнозам, к августу в Европейском регионе ВОЗ "Дельта" будет доминировать.
Здоровье
1 июля 2021 г. 13:55
Клюге: К августу в Европейском регионе ВОЗ штамм Дельта будет доминировать

"Дельта" штамм коронавируса очень быстро обгоняет другие и приводит к увеличению госпитализаций и смертей. По прогнозам, к августу в Европейском регионе ВОЗ "Дельта" будет доминировать.

Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в ходе онлайн-брифинга.

Однако, как отметил Х. Клюге, к последнему летнему месяцу европейский регион не будет полностью вакцинирован. Так 63% людей все еще ждут своей первой прививки. При этом в августе Европейский регион ВОЗ по-прежнему будет в основном свободным от ограничений, поскольку увеличится количество поездок и собраний.

Глава бюро подчеркнул, что нельзя забывать о необходимости вакцинации от COVID-19. "Задержки с вакцинацией уносят жизни, и чем медленнее мы вакцинируем, тем больше вариантов появится", - сказал он.

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