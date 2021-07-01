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ВОЗ: После отмены ограничений число заболевших COVID-19 в Европе выросло

ВОЗ: После отмены ограничений число заболевших COVID-19 в Европе выросло Европейское бюро ВОЗ два месяца подряд наблюдало снижение числа заразившихся коронавирусом, а также госпитализаций и смертей, вызванных заболеванием, однако этот период закончился и вновь наблюдается рост числа заболевших.
Другие страны
1 июля 2021 г. 13:47
ВОЗ: После отмены ограничений число заболевших COVID-19 в Европе выросло

Европейское бюро ВОЗ два месяца подряд наблюдало снижение числа заразившихся коронавирусом, а также госпитализаций и смертей, вызванных заболеванием, однако этот период закончился и вновь наблюдается рост числа заболевших.

Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в ходе онлайн-брифинга.

"Десятинедельное снижение числа случаев COVID-19 в 53 странах Европейского региона ВОЗ закончилось. На прошлой неделе количество заболевших выросло на 10% из-за более широкого общения, поездок, собраний и ослабления социальных ограничений. Это происходит в контексте быстро меняющейся ситуации: новый вызывающий беспокойство вариант - штамм "Дельта" . В регионе, где, несмотря на огромные усилия стран, миллионы людей остаются непривитыми", - заявил Х. Клюге.

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Версия на азербайджанском языке ÜST: Avropada koronavirusa yoluxma halları yenidən artmağa başlayıb

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