Как выжить при пожаре?

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ "При наличии дыма во время пожара следует пользоваться масками. Эти средства защищают дыхательные органы". Об этом Report рассказал заведующий отделением токсикологии Клинического медицинского центра № 1 Азер Магсудов.

Он отметил, что защитные маски на первом этапе удерживают дым, токсические вещества. Завотделом подчеркнул, что если масок под рукой не окажется, можно воспользоваться влажными повязками: "Однако эти средства предназначены для кратковременной защиты".

А.Магсудов заявил, что при отсутствии возможности покинуть дом, следует закрыть окна и двери, и по мере возможности обвешать их влажными простынями, отключить электрические приборы, прикрыть голову влажным полотенцем: "При пожаре в домашних условиях других способов защиты нет".

По словам завотделом, отравление приводит к развитию недостаточности функции легких, бронхита, пневмонии, токсического воспаления легких, которые могут остаться как осложнения: "Эти заболевания не представляют угрозы для жизни, однако больные вынуждены определенное время находиться под врачебным контролем".

Начальник штаба противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Акбер Новрузов в заявлении Report сообщил, что во время пожара в квартире при отсутствии сильного задымления по мере возможности следует немедленно покинуть место пожара: "Если покинуть квартиру невозможно, надо заклеить окна и двери пластырем, прикрыть вентиляционные трубы. Чтобы уберечься от отравления и дыма, обязательно следует обмотать рот и нос влажным полотенцем. Стоять нельзя, надо оставаться в самой нижней части комнаты. При этих условиях шансы выжить высоки. Естественно, вначале люди сами пытаются потушить пожар, если у них ничего не получается, надо позвонить в службу "101"".

Главный врач Республиканского ожогового центра Шохрат Мамедов сообщил Report, что во время пожара в качестве средств первой помощи люди пользуются зубной или томатной пастой: "Этого делать не рекомендуется. В первую очередь следует облить участки ожога холодной водой. Если есть - воспользоваться аэрозолями Алазол, Пантенол, можно сделать инъекцию болеутоляющего. Это доврачебная помощь".