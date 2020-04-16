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Из каких стран в Азербайджан привозят тесты на выявление коронавируса?

Из каких стран в Азербайджан привозят тесты на выявление коронавируса?

"Чем больше тестов, тем более своевременно можно выявить случаи заражения. В настоящее время в Азербайджане существует 18 лабораторий. Хотя их было всего две".

Как сообщает Report, об этом глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи заявила на презентации проекта REACT-C19.

Она отметила, что эта система регулярно контролируется.

Председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы отметил, что используемые в стране тесты, производятся в Германии и Европе: "Мы проводим много тестов, но выявляется мало случаев заражения, и это радует. Наши возможности проведения тестов намного расширились".


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