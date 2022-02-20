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Иммунолог назвал редкое последствие COVID-19

Иммунолог назвал редкое последствие COVID-19 Перепады артериального давления выявляют у некоторых переболевших коронавирусом.
Здоровье
20 февраля 2022 г. 17:13
Иммунолог назвал редкое последствие COVID-19

Перепады артериального давления выявляют у некоторых переболевших коронавирусом.

Как передает Report, об этом рассказал в интервью URA.RU врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Скачки давления могут быть. Это не самый частый симптом, головные боли наблюдаются чаще. Поражения сосудов, сердца, и головного мозга – это все на каждом своем уровне может давать такие эффекты в виде повышения артериального давления. Надо смотреть, есть ли у человека ожирение, диабет или преддиабет. Если особых нагрузок физических или психоэмоциональных у него сейчас нет, но он недавно переболел COVID-19 – это, безусловно, можно отнести к последствиям коронавируса", – заявил Крючков.

Специалист отметил, что для отнесения скачков давления к последствиям коронавирусной инфекции необходимо исключить наличие других заболеваний.

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