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Граждан Азербайджана призвали пользоваться электронной торговлей

​Граждан Азербайджана призвали пользоваться электронной торговлей

Оперативный штаб при Кабинете министров призвал каждого гражданина и организацию отдавать предпочтение электронной торговле на период карантина.

Как передает Report, об говорится в сообщении Оперативного штаба.

"Учитывая длительный инкубационный период вируса COVID-19, скорость его распространения, от наших граждан требуется следовать требованиям и правилам Всемирной организации здравоохранения, Оперативного штаб при Кабинете Министров Азербайджанской Республики, соблюдать режим самоизоляции и сохранять дистанцию в 2 метра при контакте с людьми. "Настоятельно рекомендуется позвонить в службы скорой медицинской помощи 103, 113 и по горячей линии 1542 в случае симптомов, характерных для заболевания коронавирусом", - подчеркивается в информации.

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