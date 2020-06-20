Госпиталь о распространившейся от имени Бахрама Багирзаде аудиозаписи

Центральный таможенный госпиталь прокомментировал информацию о распространении в соцсетях аудиозаписи от имени заслуженного артиста Бахрама Багирзаде.

Как сообщила Report руководитель пресс-службы госпиталя Диляра Заманова, после помещения Бахрама Багирзаде в центральный таможенный госпиталь он не делал никаких аудиозаписей.

"О том действительно ли данная запись принадлежит Бахраму Багирзаде или нет, надо спросить у членов его семьи. Бахрам Багирзаде 13 июня был переведен из другого медучреждения в наш госпиталь. Он продолжает находится в том же состоянии. После его перевода в центральный таможенный госпиталь не было никаких звукозаписей. Потому что он подключен к аппаратам в отделении реанимации и не разговаривает. В целом, опять же, о принадлежности записи Багирзаде нужно спрашивать у его семьи. Возможно это и вовсе не голос Бахрама Багирзаде, либо же старая запись", - сказала Д.Заманова.

Заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде заразился коронавирусной инфекцией, 13 июня он был переведен из больницы в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя.

Поскольку более 90% легочной ткани заслуженного артиста повреждено, его подключили к аппарату ЭКМО.

Лечение Багирзаде находится под непосредственным контролем первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) - инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности.