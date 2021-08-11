Главный инфекционист: Срок выдачи сертификата о противопоказаниях пока неизвестен

"Противопоказаний к применению вакцины от коронавируса очень мало".

"Противопоказаний к применению вакцины от коронавируса очень мало".

Как сообщает Report, об этом заявил главный инфекционист Минздрава Тайяр Эйвазов.

Он отметил, что противопоказания одинаковы для всех используемых в стране вакцин: "Возможно, в будущем вакцины будут вводиться и лицам, имеющим противопоказания. Но сегодня не рекомендуется делать прививки этим лицам. В список включены лица с онкологическими, хроническими заболеваниями, беременные. Срок выдачи сертификата о противопоказаниях пока неизвестен, поскольку комиссия только начала свою работу. Когда состояние пациента улучшается, его можно вакцинировать. Поэтому предусматривается выдача краткосрочных сертификатов".