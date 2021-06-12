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Главный инфекционист: До сих пор обе дозы вакцины получили 10% населения Азербайджана

Главный инфекционист: До сих пор обе дозы вакцины получили 10% населения Азербайджана "Пока рано говорить о формировании среди населения нашей страны коллективного иммунитета. В Стратегии вакцинации также отмечается, что для формирования коллективного иммунитета вакцинироваться должны примерно две трети населения. Вернее, к общему числу фо
Здоровье
12 июня 2021 г. 17:26
Главный инфекционист: До сих пор обе дозы вакцины получили 10% населения Азербайджана

"Пока рано говорить о формировании среди населения нашей страны коллективного иммунитета. В Стратегии вакцинации также отмечается, что для формирования коллективного иммунитета вакцинироваться должны примерно две трети населения. Вернее, к общему числу формирующих коллективный иммунитет должны относиться не только вакцинируемые, но и переболевшие, и приобретшие естественный иммунитет".

Как передает Report, об этом заявил главный инфекционист Министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов.

По его словам, до сих пор обе дозы вакцины получили 10% населения Азербайджана: "1,7 млн граждан получили только первую дозу вакцины. В целом, на 100 тыс. населения приходится 26 вакцин. Хотя мы находимся в числе лидеров по этому показателю среди стран СНГ, по сравнению со странами Европы и США занимаем нижние позиции. Нужно учитывать, что в Азербайджане вакцина не производится. Однако есть страны, которые производят вакцину, но применивших ее не так уж и много. Например, по сравнению с Россией, где производится вакцина от COVID-19, в нашей стране относительное число вакцинированных больше, и показатель в этой сфере свидетельствует об успешном ходе процесса".

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Версия на азербайджанском языке Baş infeksionist: "İndiyədək Azərbaycanda əhalinin 10 faizi peyvəndin hər iki dozasını alıb"

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