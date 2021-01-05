В Азербайджане еще 802 человека заразились коронавирусом

За последние сутки в Азербайджане было зарегистрировано 802 случая заражения коронавирусом, 2 479 человек прошли лечение и были выписаны домой.

За последние сутки в Азербайджане было зарегистрировано 802 случая заражения коронавирусом, 2 479 человек прошли лечение и были выписаны домой.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умер 31 человек.

На сегодняшний день в стране выявлен 221 401 факт заражения коронавирусной инфекцией, 199 213 человек вылечились, 2 792 человека скончались.

В настоящее время насчитывается 19 396 коронавирусных пациентов.

Согласно статистике, за последние сутки было проведено 8 435 тестов, всего - 2 222 629 тестов.