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В Азербайджане еще 802 человека заразились коронавирусом

В Азербайджане еще 802 человека заразились коронавирусом За последние сутки в Азербайджане было зарегистрировано 802 случая заражения коронавирусом, 2 479 человек прошли лечение и были выписаны домой.
Здоровье
5 января 2021 г. 16:48
В Азербайджане еще 802 человека заразились коронавирусом

За последние сутки в Азербайджане было зарегистрировано 802 случая заражения коронавирусом, 2 479 человек прошли лечение и были выписаны домой.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умер 31 человек.

На сегодняшний день в стране выявлен 221 401 факт заражения коронавирусной инфекцией, 199 213 человек вылечились, 2 792 человека скончались.

В настоящее время насчитывается 19 396 коронавирусных пациентов.

Согласно статистике, за последние сутки было проведено 8 435 тестов, всего - 2 222 629 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 802 new coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 802 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb, 31 nəfər ölüb

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