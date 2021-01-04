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Еще 334 человека в Азербайджане заразились коронавирусом

Еще 334 человека в Азербайджане заразились коронавирусом За последние сутки в Азербайджане было зарегистрировано 334 случая заражения коронавирусом, 1 891 человек прошли лечение и были выписаны домой.
Здоровье
4 января 2021 г. 19:52
Еще 334 человека в Азербайджане заразились коронавирусом

За последние сутки в Азербайджане было зарегистрировано 334 случая заражения коронавирусом, 1 891 человек прошли лечение и были выписаны домой.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 28 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 220 599 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 196 734 человек вылечились, 2 761 человек скончались. В настоящее время насчитывается 21 104 коронавирусных пациентов.

Согласно статистике, за последние сутки было проведено 3 768 тестов, всего - 2 214 194 тестов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 334 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

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