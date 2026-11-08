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    Норрис выиграл квалификацию Гран-при Бразилии "Формулы 1"

    Формула 1
    • 08 ноября, 2026
    • 00:57
    Норрис выиграл квалификацию Гран-при Бразилии Формулы 1

    Британец Ландо Норрис, выступающий за команду "Макларен", стал победителем квалификации 20-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула 1" сезона 2026 года - Гран-при Бразилии.

    Как передает Report, cоревнования проходят в Сан-Паулу на автодроме имени Жозе Карлуса Пасе ("Интерлагос").

    В тройку лучших также вошли два пилота "Мерседес" - британец Джордж Расселл и итальянец Кими Антонелли.

    Гонка пройдет в воскресенье, начало запланировано на 21:00 по бакинскому времени.

    Ранее итальянский гонщик Mercedes Кими Антонелли досрочно стал чемпионом "Формулы 1" текущего сезона.

    Ландо Норрис Формула 1
    Lando Norris Braziliya Qran-prisinin sıralanma turunun qalibi olub
    MiniBoss
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