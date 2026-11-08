Норрис выиграл квалификацию Гран-при Бразилии "Формулы 1"

Британец Ландо Норрис, выступающий за команду "Макларен", стал победителем квалификации 20-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула 1" сезона 2026 года - Гран-при Бразилии.

Как передает Report, cоревнования проходят в Сан-Паулу на автодроме имени Жозе Карлуса Пасе ("Интерлагос").

В тройку лучших также вошли два пилота "Мерседес" - британец Джордж Расселл и итальянец Кими Антонелли.

Гонка пройдет в воскресенье, начало запланировано на 21:00 по бакинскому времени.

Ранее итальянский гонщик Mercedes Кими Антонелли досрочно стал чемпионом "Формулы 1" текущего сезона.