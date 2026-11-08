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    Lando Norris Braziliya Qran-prisinin sıralanma turunun qalibi olub

    Formula 1
    • 08 noyabr, 2026
    • 01:59
    Lando Norris Braziliya Qran-prisinin sıralanma turunun qalibi olub

    "Maklaren" komandasının britaniyalı pilotu Lando Norris 2026-cı il "Formula 1" üzrə dünya çempionatının 20-ci mərhələsi olan Braziliya Qran-prisinin sıralanma turunda birinci yeri tutub.

    "Report" xəbər verir ki, yarışlar San-Paulu şəhərindəki Joze Karlos Pase adına "İnterlaqos" avtodromunda keçirilir.

    İlk üçlüyə "Mercedes" komandasının iki pilotu – britaniyalı Corc Rassel və italiyalı Kimi Antonelli də daxil olublar.

    Əsas yarış bazar günü keçiriləcək. Start Bakı vaxtı ilə saat 21:00-a təyin edilib.

    Qeyd edək ki, "Mercedes"in italiyalı pilotu Kimi Antonelli daha əvvəl mövsümün başa çatmasına vaxtından əvvəl "Formula 1" çempionu olub.

    Formula 1 Lando Norris
    Норрис выиграл квалификацию Гран-при Бразилии "Формулы 1"
    44 filmi
    44 filmi

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