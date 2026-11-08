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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Польше объявили двухдневный траур после стрельбы в Кракове

    Другие страны
    • 08 ноября, 2026
    • 00:33
    В Польше объявили двухдневный траур после стрельбы в Кракове

    В Польше 8 и 9 ноября будут объявлены днями общенационального траура в связи со стрельбой на центральной площади Кракова.

    Как передает Report, об этом сообщила канцелярия президента Польши в социальной сети X.

    В Кракове позднее должно пройти экстренное совещание под руководством премьер-министра Дональда Туска с министрами и представителями силовых структур. Старт встречи запланирован на 21:45 по местному (00:45 по бакинскому времени 8 ноября).

    Стрельба на главной рыночной площади Кракова произошла около 15:00 по местному времени. Гражданин Польши открыл огонь по прохожим из автомобиля, полиция задержала подозреваемого, после чего его госпитализировали.

    В результате происшествия погибли шесть человек, еще 15 получили ранения, 12 пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии.

    Объявлен траур Краков
    Polşada iki günlük matəm elan edilib
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