Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Баку состоялась церемония закрытия ЧМ по пожарно-спасательному спорту

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 00:24
    В Баку состоялась церемония закрытия ЧМ по пожарно-спасательному спорту

    В Баку состоялись церемонии награждения и закрытие XXI чемпионата мира среди мужчин и XII чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту.

    Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, мероприятия были совместно организованы МЧС и Международной спортивной федерацией пожарных и спасателей.

    Сначала был исполнен Государственный гимн Азербайджана. Затем участники мероприятия посмотрели видеоролик о ходе чемпионата и кадрами запоминающихся моментов.

    Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Юсиф Набиев рассказал о государственной заботе, оказываемой развитию спорта в Азербайджане, а также о значении пожарно-спасательного спорта в повышении физической подготовки и профессиональных навыков сотрудников.

    Затем состоялась церемония награждения женских и мужских команд. В борьбе женских команд в общем зачете первое место заняла Россия, второе - Беларусь, третье - Казахстан. В мужских соревнованиях призовые места также заняли РФ, Беларусь и Казахстан соответственно.

    Далее генерал-майор Ю. Набиевым передал флаг чемпионата первому заместителю министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси полковнику внутренней службы Сергею Лапановичу. Он выразил благодарность азербайджанской стороне за высокий уровень организации мероприятия и созданные для участников условия.

    Вслед за этим Международная спортивная федерация пожарных и спасателей вручила медали группе сотрудников МЧС Азербайджана за деятельность по расширению взаимных связей. В завершение был продемонстрирован видеоролик, приуроченный к 8 Ноября - Дню Победы.

    Церемония закрытия завершилась концертной программой.

    Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту МЧС Азербайджана
    Bakıda keçirilən yanğın və xilasetmə idmanı üzrə dünya çempionatının bağlanış mərasimi keçirilib
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