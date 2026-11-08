В Баку состоялась церемония закрытия ЧМ по пожарно-спасательному спорту

В Баку состоялись церемонии награждения и закрытие XXI чемпионата мира среди мужчин и XII чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, мероприятия были совместно организованы МЧС и Международной спортивной федерацией пожарных и спасателей.

Сначала был исполнен Государственный гимн Азербайджана. Затем участники мероприятия посмотрели видеоролик о ходе чемпионата и кадрами запоминающихся моментов.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Юсиф Набиев рассказал о государственной заботе, оказываемой развитию спорта в Азербайджане, а также о значении пожарно-спасательного спорта в повышении физической подготовки и профессиональных навыков сотрудников.

Затем состоялась церемония награждения женских и мужских команд. В борьбе женских команд в общем зачете первое место заняла Россия, второе - Беларусь, третье - Казахстан. В мужских соревнованиях призовые места также заняли РФ, Беларусь и Казахстан соответственно.

Далее генерал-майор Ю. Набиевым передал флаг чемпионата первому заместителю министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси полковнику внутренней службы Сергею Лапановичу. Он выразил благодарность азербайджанской стороне за высокий уровень организации мероприятия и созданные для участников условия.

Вслед за этим Международная спортивная федерация пожарных и спасателей вручила медали группе сотрудников МЧС Азербайджана за деятельность по расширению взаимных связей. В завершение был продемонстрирован видеоролик, приуроченный к 8 Ноября - Дню Победы.

Церемония закрытия завершилась концертной программой.