Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Азербайджане отмечается годовщина Победы в Отечественной войне

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 00:00
    В Азербайджане отмечается годовщина Победы в Отечественной войне

    Сегодня в Азербайджане отмечается шестая годовщина Победы в Отечественной войне.

    Как сообщает Report, День Победы был учрежден 3 декабря 2020 года распоряжением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, президента Ильхама Алиева.

    27 сентября 2020 года в ответ на очередную армянскую провокацию Азербайджанская армия перешла в контрнаступление с целью освобождения наших земель от оккупации, принуждения Армении к миру, выполнения оккупантом требований резолюций Совета безопасности ООН, долгие годы остававшихся на бумаге, возвращения вынужденных переселенцев в родные края и восстановления исторической справедливости. Азербайджанский народ сплотился воедино, проявил солидарность во имя достижения единой цели.

    За 44 дня доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации 5 городов, 4 поселка и 286 сел. От вражеских сил были освобождены город Джебраил и 90 сел района, город Физули и 53 села района, город Зангилан, поселки Миндживан, Агбенд, Бартаз и 52 села района, поселок Гадрут и 35 сел Ходжавендского района, 3 села Тертерского района, город Губадлы и 41 село района, 9 сел Ходжалинского района, город Шуша, 3 села Лачынского района, стратегические высоты в направлении Агдере и Муровдага, высоты Бартаз, Сыгырт, Шукюратаз и еще 5 безымянных высот в Зангилане.

    Исход войны предрешило освобождение города Шуша. Армения капитулировала, подписав соглашение, согласно которому Азербайджану были возвращены Кяльбаджарский, Агдамский и Лачынский районы.

    В ночь с 9 на 10 ноября 2020 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным было подписано трехстороннее соглашение о полном прекращении огня и всех военных действий. Тем самым карабахский конфликт канул в Лету.

    С Днем Победы, Азербайджан!

    8 Ноября - День Победы 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
    Bu gün Azərbaycanda Zəfər Günüdür
    Azerbaijan marks sixth anniversary of Victory in Patriotic War
    44 filmi
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