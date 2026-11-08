В Колумбии при атаке беспилотников на военный объект погибли трое военных

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов со взрывными устройствами на военный объект в муниципалитете Санта-Роса на юге департамента Боливар в Колумбии погибли трое военнослужащих, еще восемь получили тяжелые ранения.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила Первая дивизия Национальной армии Колумбии.

По информации военных, после нападения были незамедлительно задействованы соответствующие протоколы безопасности и проведена проверка для установления масштабов ущерба и последствий атаки.

Раненых военнослужащих доставили в медицинские учреждения, их лечение продолжается.