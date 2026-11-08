В Колумбии при атаке беспилотников на военный объект погибли трое военных
Другие страны
- 08 ноября, 2026
- 00:51
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В результате атаки беспилотных летательных аппаратов со взрывными устройствами на военный объект в муниципалитете Санта-Роса на юге департамента Боливар в Колумбии погибли трое военнослужащих, еще восемь получили тяжелые ранения.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила Первая дивизия Национальной армии Колумбии.
По информации военных, после нападения были незамедлительно задействованы соответствующие протоколы безопасности и проведена проверка для установления масштабов ущерба и последствий атаки.
Раненых военнослужащих доставили в медицинские учреждения, их лечение продолжается.
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