ЕС поможет Азербайджану с необходимым медоборудованием в борьбе с коронавирусом

Еврокомиссия поддержит здравоохранительную систему Азербайджана в борьбе c угрозой распространения коронавируса.

Как передает Report, об этом говорится в официальном заявлении организации.

В частности, отмечается, что Европейская комиссия будет способствовать поставкам медицинских приборов и персональной экипировки, таких как аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), лабораторные наборы, маски, защитные очки, халаты и защитные костюмы.

"Европейская комиссия сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и выделила 30 миллионов евро для обеспечения закупок и эффективного распределения между шестью странами Восточного партнерства в ближайшие недели",- говорится в документе.

Данные шаги входят в ранее объявленную программу помощи ЕК странам Востосного партнерства в борьбе против коронавируса в виде выделенных для них 140 млн евро.

В тексте также говорится о поддержке людей, наиболее пострадавших от кризиса.

"ЕС выделил более 11,3 млн евро в виде небольших грантов организациям гражданского общества по всему региону. Эти средства уже удовлетворяют насущные потребности благодаря действующему региональному "Механизму быстрого реагирования", такому как поддержка местных школ дистанционным обучением. К лету, и как часть этого пакета, Комиссия запустит "Программу солидарности Восточного партнерства", которая будет нацелена на наиболее затронутые слои населения через поддержку гражданского общества и, в частности, субгранты для небольших местных организаций",- отмечают в ЕК.

Программа помощи также предусматривает смягчение социально-экономических последствий вспышки коронавируса в регионе: "Сюда входит поддержка экономики Азербайджана, особенно малых и средних предприятий (МСП) страны. ЕС тесно сотрудничает с международными финансовыми институтами (МФИ) и соответствующими финансовыми институтами из стран-членов ЕС, обеспечивая скоординированный европейский ответ для реальной экономики".