ЕК выделит 140 млн евро странам Восточного партнерства из-за коронавируса

Европейская комиссия в рамках помощи странам Восточного партнерства перенаправляет 140 млн. евро для смягчения социально-экономических последствий, причиненных пандемией Covid-19.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", соответствующее объявление в понедельник в Брюсселе на брифинге сделала представитель ЕК Ана Писонеро (Ana Pisonero).

"Для наших восточных партнеров Еврокомиссия перенаправляет 140 млн евро для неотложных потребностей в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине, чтобы помочь смягчить социально- экономические последствия кризиса коронавируса в этих странах", - объявила она.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.