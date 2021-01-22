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Диетолог рассказала о неочевидных опасностях здоровой пищи

Диетолог рассказала о неочевидных опасностях здоровой пищи Австралийский диетолог Сьюзи Баррелл (Susie Burrell) рассказала о неочевидных опасностях здоровой пищи
Здоровье
22 января 2021 г. 03:48
Диетолог рассказала о неочевидных опасностях здоровой пищи

Австралийский диетолог Сьюзи Баррелл рассказала о неочевидных опасностях здоровой пищи.

Как пишет Report со ссылкой на Daily Mail, в считающихся полезными блюдах часто содержится очень много калорий, сахара и углеводов, поэтому при ее потреблении следует соблюдать умеренность

Одно из таких блюд — это смузи. Хотя его делают из свежих фруктов, орехов и йогурта, обычно считающихся полезными для здоровья, получающийся продукт плохо вписывается в здоровую и сбалансированную диету. Поскольку в одной порции смузи может быть до 800 килокалорий и 80 граммов сахара, легко превысить дневную норму потребления. "Следует помнить, что смузи — это полноценный прием пищи, а не напиток, дополняющий еду", — объясняет Баррелл.

Еще один очень калорийный продукт, часто ассоциирующийся со здоровым питанием, — это бурый или коричневый рис. Эксперт указала, что одна чашка вареного риса содержит целых 40 граммов углеводов. Это, по ее словам, соответствует трем-четырем кускам белого хлеба.

Сухофрукты, которые часто продают в магазинах здорового питания, также чрезмерно калорийны и могут содержать избыточное количество сахара. По мнению Баррелл, свежие фрукты предпочтительнее. А от запеченных чипсов, которые часто рекламируют как здоровую альтернативу обычным, и вовсе лучше держаться подальше. В них действительно меньше калорий, жира и сахара, однако нет и никакой питательной ценности.

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