Диетолог назвала опасные для жизни конфеты

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие шоколадные конфеты могут быть опасны для жизни.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие шоколадные конфеты могут быть опасны для жизни.

Как передает Report со ссылкой на "Вечернюю Москву", по ее словам, заменители масла какао могут превратить продукт в "химическую бомбу". Также специалист отметила, что не стоит покупать сладости с трансжирами, так как пальмовое масло плохо усваивается организмом. В целом, большое количество шоколада сильно нагружает печень. Шоколад может стать причиной развития сосудистых заболеваний, атеросклероза, а также появления тромбов.

Диетолог посоветовала отдавать предпочтение шоколаду с натуральными ингредиентами, лучше всего темный.

Вместе с тем специалист подчеркнула, что шоколад является суперпродуктом, который регулирует обменные процессы в организме человека. В нем есть, большое количество антиоксидантов и он помогает и в защите иммунитета. Кроме того, шоколад способствует выработке дофамина, эндорфинов и серотонина. Следует следить за нормой употребления сладостей. Так, человеку можно съедать только 10 грамм шоколада в день. Для ребенка норма составляет в два-три раза меньше.