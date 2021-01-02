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Диетолог назвала опасные для жизни конфеты

Диетолог назвала опасные для жизни конфеты Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие шоколадные конфеты могут быть опасны для жизни.
Здоровье
2 января 2021 г. 03:27
Диетолог назвала опасные для жизни конфеты

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие шоколадные конфеты могут быть опасны для жизни.

Как передает Report со ссылкой на "Вечернюю Москву", по ее словам, заменители масла какао могут превратить продукт в "химическую бомбу". Также специалист отметила, что не стоит покупать сладости с трансжирами, так как пальмовое масло плохо усваивается организмом. В целом, большое количество шоколада сильно нагружает печень. Шоколад может стать причиной развития сосудистых заболеваний, атеросклероза, а также появления тромбов.

Диетолог посоветовала отдавать предпочтение шоколаду с натуральными ингредиентами, лучше всего темный.

Вместе с тем специалист подчеркнула, что шоколад является суперпродуктом, который регулирует обменные процессы в организме человека. В нем есть, большое количество антиоксидантов и он помогает и в защите иммунитета. Кроме того, шоколад способствует выработке дофамина, эндорфинов и серотонина. Следует следить за нормой употребления сладостей. Так, человеку можно съедать только 10 грамм шоколада в день. Для ребенка норма составляет в два-три раза меньше.

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