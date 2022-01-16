Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 326 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире достигло 326 млн 183 тыс. 935.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире достигло 326 млн 183 тыс. 935.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире скончались 5 млн 535 тыс. 492 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения коронавирусом по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняет США, где выявлено 65 млн 445 тыс. 397 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 850 060.

Второе место занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 37 млн 122 тыс. 164, а умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 486 094.

На третьем месте Бразилия, где заразились 22 млн 975 тыс. 723 человека, из них скончались 621 007.