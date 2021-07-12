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Более 100 вакцин от коронавируса находятся на стадии разработки

Более 100 вакцин от коронавируса находятся на стадии разработки Более сотни вакцин от коронавируса в настоящее время находятся в процессе разработки.
Здоровье
12 июля 2021 г. 20:05
Более 100 вакцин от коронавируса находятся на стадии разработки

Более сотни вакцин от коронавируса в настоящее время находятся в процессе разработки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила сегодня на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

"У нас есть 105 вакцин-кандидатов на стадии разработки, - отметила она. - Многие из них находятся на третьей стадии клинических испытаний".

По убеждению эксперта, это очень хорошо, поскольку новые вакцины могут быть более эффективными, быть проще в применении и требовать менее жесткие условия хранения.

"Поэтому необходимость в новых разработках и испытаниях сохраняется, и мы должны поощрять всех тех, кто пытается выработать новые вакцины", - подчеркнула Сваминатан.

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Версия на азербайджанском языке ÜST hazırlıq mərhələsində olan vaksinlərin sayını açıqlayıb
Версия на английском языке More than 100 coronavirus vaccines under development

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