Баку и Тбилиси укрепляют взаимодействие в области продбезопасности

Азербайджан и Грузия обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сфере продовольственной безопасности.

Как передает Report, об этом сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана.

В ходе встречи главы агентства Гошгара Тахмазли с руководителем Национального агентства продовольствия Грузии Георгием Якобашвили отмечено, что признание эквивалентности системы контроля Грузии с августа прошлого года способствовало расширению торговли между странами.

Решение позволило грузинским предприятиям, производящим продукцию высокого риска, экспортировать ее в Азербайджан без дополнительных процедур оценки.

Стороны обсудили вопросы контроля импорта, экспорта и транзита продовольственных товаров, а также меры борьбы с вредителями.

Георгий Якобашвили отметил потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества.

Также обсуждены другие вопросы и определены шаги по укреплению взаимодействия.