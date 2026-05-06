    Баку и Тбилиси укрепляют взаимодействие в области продбезопасности

    Баку и Тбилиси укрепляют взаимодействие в области продбезопасности

    Азербайджан и Грузия обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сфере продовольственной безопасности.

    Как передает Report, об этом сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана.

    В ходе встречи главы агентства Гошгара Тахмазли с руководителем Национального агентства продовольствия Грузии Георгием Якобашвили отмечено, что признание эквивалентности системы контроля Грузии с августа прошлого года способствовало расширению торговли между странами.

    Решение позволило грузинским предприятиям, производящим продукцию высокого риска, экспортировать ее в Азербайджан без дополнительных процедур оценки.

    Стороны обсудили вопросы контроля импорта, экспорта и транзита продовольственных товаров, а также меры борьбы с вредителями.

    Георгий Якобашвили отметил потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества.

    Также обсуждены другие вопросы и определены шаги по укреплению взаимодействия.

    Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли Национальное агентство продовольствия Грузии Георгий Якобашвили
    Azərbaycanla Gürcüstan arasında qida təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azerbaijan, Georgia discuss food safety cooperation

