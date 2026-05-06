İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycanla Gürcüstan arasında qida təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Sağlamlıq
    • 06 may, 2026
    • 18:00
    Azərbaycanla Gürcüstan arasında qida təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Azərbaycanla Gürcüstan arasında qida təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, AQTA sədri Qoşqar Təhməzlinin Gürcüstan Milli Qida Agentliyinin rəhbəri Georgi İakobaşvili ilə görüşü çərçivəsində ötən ilin avqust ayından etibarən Gürcüstanın qida təhlükəsizliyinə nəzarət sisteminin ekvivalentliyinin tanınmasının iki ölkə arasında ticarət münasibətlərinin genişlənməsinə mühüm töhfə verdiyi qeyd olunub.

    Bildirilib ki, bu qərar Gürcüstanda fəaliyyət göstərən yüksək riskli qida məhsulları istehsal edən müəssisələrin əlavə qiymətləndirmə prosedurlarından keçmədən Azərbaycana ixrac imkanlarını artırıb.

    Tərəflər qida məhsullarının idxal, ixrac və tranzit daşınmalarına nəzarətin daha səmərəli təşkili, o cümlədən qəhvəyi mərmər bağacığına qarşı birgə mübarizə tədbirlərinin gücləndirilməsi istiqamətində fikir mübadiləsi aparıblar.

    Georgi İakobaşvili iki ölkə arasında əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi üçün böyük potensialın mövcud olduğunu vurğulayıb.

    Görüş çərçivəsində qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər də müzakirə olunub, əməkdaşlığın genişləndirilməsi və institusional əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üzrə gələcək addımlar müəyyənləşdirilib.

    Azərbaycanla Gürcüstan arasında qida təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azərbaycanla Gürcüstan arasında qida təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azərbaycanla Gürcüstan arasında qida təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azərbaycanla Gürcüstan arasında qida təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) Gürcüstan
    Foto
    Azerbaijan, Georgia discuss food safety cooperation

    Son xəbərlər

    18:31

    İsrail-Livan danışıqlarının üçüncü raundu növbəti həftə keçiriləcək

    Digər ölkələr
    18:29

    "Mançester Yunayted"in Çempionlar Liqasından əldə edəcəyi gəlir bəlli olub

    Futbol
    18:28

    Bakı-Quba-Rusiya sərhədi ödənişli yolunda radar nəzarəti gücləndirilir

    Daxili siyasət
    18:21

    Novxanıda bıçaqlanaraq öldürülən gəncin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    18:16
    Video

    ETX uşaqların internetdə üzləşə biləcəyi risklərlə bağlı sosial videoçarx hazırlayıb

    İKT
    18:11
    Foto

    Azərbaycan və Türkiyə həmkarlar ittifaqları arasında əməkdaşlıq genişlənir

    İnfrastruktur
    18:09

    Naxçıvanda su xəttində qəza baş verib

    Daxili siyasət
    18:00
    Foto

    Aqil Abbas: Ədəbiyyat informasiya səs-küyündən daha güclüdür

    Ədəbiyyat
    18:00
    Foto

    Azərbaycanla Gürcüstan arasında qida təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti