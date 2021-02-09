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Азербайджан разрешил исследования комбинации двух вакцин от COVID-19

Азербайджан разрешил исследования комбинации двух вакцин от COVID-19 Клинические исследования начнутся в феврале
Здоровье
9 февраля 2021 г. 15:49
Азербайджан разрешил исследования комбинации двух вакцин от COVID-19
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Азербайджан выдал разрешение на проведение первого в мире исследования комбинации вакцин от коронавируса - "Спутник V" и AstraZeneca.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана, клинические исследования комбинации вакцин начнутся в феврале 2021 года.

Ранее РФПИ, НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, AstraZeneca и "Р-Фарм" подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки вакцины от коронавируса, о чем было объявлено в декабре 2020 года в присутствии президента России Владимира Путина.

Первое в мире совместное использование вакцин проводится в рамках протокола клинических испытаний, зарегистрированного 24 декабря 2020 года. В ходе исследований предполагается оценить иммуногенность и безопасность комбинированного применения вакцины «Спутник V» и вакцины, разработанной компанией «АстраЗенека» совместно с Оксфордским университетом. Исследовательская программа продлится 6 месяцев на территории нескольких стран, в каждом из исследований программы планируется привлечь по 100 добровольцев.

О вакцине «Спутник V»

Вакцина «Спутник V» использует уникальную технологию сочетания двух различных векторов на основе аденовируса человека, которая позволяет обеспечить более сильный и долгосрочный иммунный ответ по сравнению с вакцинами, использующими один и тот же вектор для двух инъекций. Схема с применением двух разных аденовирусных векторов для первичной и вторичной иммунизации позволяет избежать иммунитета к первому вектору, формирующегося после первой иммунизации, и тем самым повысить эффективность второй инъекции и сформировать долгосрочный иммунитет. В том числе, благодаря этой схеме, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 90%, при этом препарат полностью защищает против тяжелых случаев заболевания. Среди ведущих вакцин против коронавируса в настоящий момент только «Спутник V» обладает технологией двух различных векторов.

О вакцине компании «АстраЗенека»

Вакцина разработана Оксфордским университетом совместно с компанией Vaccitech. Она использует дефектный по репликации вирусный вектор шимпанзе на основе ослабленной версии вируса обычной простуды (аденовирус), вызывающего инфекцию у шимпанзе, и содержит генетический материал шиповидного белка SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 – тяжелый острый респираторный синдром, вызванный коронавирусом 2-го типа). После вакцинации происходит синтез поверхностного шиповидного белка, что приводит к формированию иммунного ответа на SARS-CoV-2 при возможном последующем заражении этим вирусом.

Напомним, что 9 декабря 2019 года, в Пираллахинском промышленном парке, при поддержке «Азербайджанской Инвестиционной Компании» и Министерства Экономики Азербайджана состоялась торжественная церемония запуска нового производственного комплекса Группы Компаний «Р-Фарм». Фармацевтический комплекс «R-Pharm» в Баку - один из самых современных производственных площадок на территории СНГ. Площадь производственного участка, оснащенного высокотехнологичным оборудованием, составляет 4,6 га.

На площадке R-Pharm в Баку будут производиться лекарства, направленные на терапию ряда социально значимых заболеваний: онкологических, кардиологических, эндокринных, гематологических, антибактериальных, вирусных и прочих. Доступ к передовой терапии получат и пациенты, страдающие от гепатита С, сахарного диабета, туберкулеза, в том числе его агрессивных устойчивых форм.

В конце декабря Группа Компаний «Р-Фарм» завершила процесс регистрации в Азербайджане двух препаратов собственной разработки – фавипиравира и олокизумаба. Это первые препараты компании для лечения COVID-19, одобренные за рубежом.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan koronavirusa qarşı iki vaksinin birgə tətbiqinə icazə verib

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