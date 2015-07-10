В Центре Талассемии Пакистана дан ифтар от имени Мехрибан Алиевой

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ В Центре Талассемии в столице Пакистана Исламабаде был дан ифтар от имени первой леди Азербайджана, главы Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Как сообщает Report со ссылкой на издание "The Nation", на ифтаре присутствовали посол Азербайджана в Пакистане Дашгын Шикаров и официальные лица Пакистана.

Посол Д.Шикаров рассказал о благотворительной деятельности Фонда Гейдара Алиева в Азербайджане и за его пределами, в том числе Пакистане, отметил общие культурные и религиозные связи между двумя странами.

Д. Шикаров также сообщил, что Центру Талассемии передано 500 пакетов с донорской кровью для больных талассемией.