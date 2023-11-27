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Азербайджан и Таджикистан обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения

Азербайджан и Таджикистан обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения Министр здравоохранения Теймур Мусаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Таджикистана в Азербайджане Илхомом Абдурахмоном.
Здоровье
27 ноября 2023 г. 13:11
Азербайджан и Таджикистан обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения

Министр здравоохранения Теймур Мусаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Таджикистана в Азербайджане Илхомом Абдурахмоном.

Как сообщили Report в министерстве, стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, подготовке кадров, и организацию обмена мнением между медицинскими университетами и институтами здравоохранения двух стран.

Теймур Мусаев подчеркнул наличие успешного сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном во многих сферах.

Министр подчеркнул, что Азербайджан и Таджикистан имеют большой потенциал для развития сотрудничества в области здравоохранения.

В свою очередь Илхом Абдурахмон отметил, что Таджикистан придает особое значение развитию связей с Азербайджаном: "Дипломатические отношения между нашими странами установлены в 1992 году. За прошедший период отношения развивались в позитивном направлении".

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Tajikistan discuss cooperation in healthcare
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Tacikistan arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib

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