Азербайджан и Таджикистан обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения

Министр здравоохранения Теймур Мусаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Таджикистана в Азербайджане Илхомом Абдурахмоном.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Таджикистана в Азербайджане Илхомом Абдурахмоном.

Как сообщили Report в министерстве, стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, подготовке кадров, и организацию обмена мнением между медицинскими университетами и институтами здравоохранения двух стран.

Теймур Мусаев подчеркнул наличие успешного сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном во многих сферах.

Министр подчеркнул, что Азербайджан и Таджикистан имеют большой потенциал для развития сотрудничества в области здравоохранения.

В свою очередь Илхом Абдурахмон отметил, что Таджикистан придает особое значение развитию связей с Азербайджаном: "Дипломатические отношения между нашими странами установлены в 1992 году. За прошедший период отношения развивались в позитивном направлении".