Азербайджан и страны ЦА приняли совместное заявление по климату
- 23 апреля, 2026
- 10:38
Страны Центральной Азии и Азербайджан приняли совместное заявление о расширении сотрудничества в сфере борьбы с изменением климата.
Как сообщает Report, документ был принят на Региональном экологическом саммите, который проходит в столице Казахстана - Астане.
В заявлении подчеркивается необходимость активизации совместных действий в регионе по противодействию климатическим изменениям, сохранению окружающей среды и минимизации рисков для здоровья населения.
Азербайджан на саммите представляет министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.
Последние новости
22:17
В ТюркПА осудили сожжение турецкого флага в АрменииВнешняя политика
22:06
Белый дом подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан - ОБНОВЛЕНОДругие страны
21:58
Азербайджанские женщины-борцы завоевали на чемпионате Европы две медалиИндивидуальные
21:49
Ферит Ходжа обсудил с Мартой Кос вступление Албании в ЕСДругие страны
21:34
При столкновении двух автобусов у Пентагона пострадали десятки человекДругие страны
21:17
В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 кмИнфраструктура
21:08
МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания враждыВ регионе
20:53
ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минераламДругие страны
20:48