Азербайджан и страны ЦА приняли совместное заявление по климату

Страны Центральной Азии и Азербайджан приняли совместное заявление о расширении сотрудничества в сфере борьбы с изменением климата.

Как сообщает Report, документ был принят на Региональном экологическом саммите, который проходит в столице Казахстана - Астане.

В заявлении подчеркивается необходимость активизации совместных действий в регионе по противодействию климатическим изменениям, сохранению окружающей среды и минимизации рисков для здоровья населения.

Азербайджан на саммите представляет министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.