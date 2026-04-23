Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Азербайджан и страны ЦА приняли совместное заявление по климату

    Здоровье
    • 23 апреля, 2026
    • 10:38
    Азербайджан и страны ЦА приняли совместное заявление по климату

    Страны Центральной Азии и Азербайджан приняли совместное заявление о расширении сотрудничества в сфере борьбы с изменением климата.

    Как сообщает Report, документ был принят на Региональном экологическом саммите, который проходит в столице Казахстана - Астане.

    В заявлении подчеркивается необходимость активизации совместных действий в регионе по противодействию климатическим изменениям, сохранению окружающей среды и минимизации рисков для здоровья населения.

    Азербайджан на саммите представляет министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

    Центральная Азия совместное заявление Борьба с изменением климата Теймур Мусаев
    Mərkəzi Asiya ölkələri və Azərbaycan ətraf mühitin qorunmasında birgə fəaliyyət üzrə bəyanat qəbul ediblər
    Central Asian states, Azerbaijan adopt joint statement on environmental protection

    Последние новости

    22:17

    В ТюркПА осудили сожжение турецкого флага в Армении

    Внешняя политика
    22:06

    Белый дом подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:58

    Азербайджанские женщины-борцы завоевали на чемпионате Европы две медали

    Индивидуальные
    21:49

    Ферит Ходжа обсудил с Мартой Кос вступление Албании в ЕС

    Другие страны
    21:34

    При столкновении двух автобусов у Пентагона пострадали десятки человек

    Другие страны
    21:17

    В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 км

    Инфраструктура
    21:08

    МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания вражды

    В регионе
    20:53

    ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минералам

    Другие страны
    20:48

    Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    Лента новостей