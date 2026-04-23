İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Mərkəzi Asiya ölkələri və Azərbaycan ətraf mühitin qorunmasında birgə fəaliyyət üzrə bəyanat qəbul ediblər

    Sağlamlıq
    • 23 aprel, 2026
    • 10:26
    Mərkəzi Asiya ölkələri və Azərbaycan ətraf mühitin qorunmasında birgə fəaliyyət üzrə bəyanat qəbul ediblər

    Mərkəzi Asiya ölkələri və Azərbaycan tərəfindən regionda iqlim dəyişiklikləri, ətraf mühit və insan sağlamlığının qorunması istiqamətində birgə fəaliyyətin genişləndirilməsi istiqamətində birgə bəyanat qəbul edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bəyanatın qəbulu Qazaxıstanın paytaxtı Astana şəhərində keçirilən Regional Ekoloji Sammitdə baş tutub.

    Qeyd edək ki, sammitdə Azərbaycanın səhiyyə naziri Teymur Musayevlə bərabər, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan, Tacikistan və Türkmənistanın səhiyyə nazirləri də iştirak ediblər.

    Səhiyyə Nazirliyi Teymur Musayev Birgə bəyanat Regional Ekoloji Sammit
    Азербайджан и страны ЦА приняли совместное заявление по климату
    Central Asian states, Azerbaijan adopt joint statement on environmental protection

