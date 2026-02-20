Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    АПБА: В Азербайджане не выявлено птичьего гриппа

    Здоровье
    • 20 февраля, 2026
    • 11:17
    АПБА: В Азербайджане не выявлено птичьего гриппа

    По итогам эпизоотологического мониторинга, проведенного 2-6 февраля на всей территории Азербайджана, включая Нахчыванскую Автономную Республику, случаев птичьего гриппа не выявлено.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

    Мониторинг охватил водно-болотные и прибрежные зоны государственных природных заказников, охотничьих хозяйств и национальных парков, а также водохранилища и прибрежные территории рек. Проводились клинические осмотры диких птиц и отбор диагностических проб.

    Кроме того, образцы крови и мазки были взяты на птицеводческих предприятиях промышленного типа, а также в личных хозяйствах 17 районов (городов). Осмотры проведены в хозяйствах, на рынках живой птицы, в зоопарках и объектах содержания декоративных птиц, одновременно осуществлялись разъяснительные мероприятия по соблюдению ветеринарных норм.

    По результатам лабораторных исследований и анализа эпизоотологической ситуации возбудитель птичьего гриппа и подозрительные клинические случаи не выявлены. Образцы от домашней птицы также проверены на болезнь Ньюкасла - признаков заражения не обнаружено.

    птичий грипп мониторинги АПБА
