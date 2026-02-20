Аэропорт Вены приостановил работу из-за снегопада

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    • 20 февраля, 2026
    • 13:00
    В Австрии сильные снегопады привели к закрытию дорог и приостановке работы аэропорта Вены.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Kurier.

    Сообщается, что автомагистраль A21 закрыта в обоих направлениях, а на автомагистрали A1 в направлении Вены движение транспорта осуществляется от развязки Санкт-Пьольтен через большой объезд в столицу.

    Работа аэропорта Вены приостановлена.

    Ночью в Австрию поступил циклон из Италии, принеся значительное количество снега. В долине Лезах выпало до 44 сантиметров снега, а в Шрекене – около 32 сантиметров. На востоке, в районе Санкт-Пьольтена, Бад-Феслау и на западе Вены выпало до 20 сантиметров.

    Лента новостей