Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Греческая Libero Hellenic Register получило право работать с судами под флагом Азербайджана

    Инфраструктура
    • 20 февраля, 2026
    • 13:14
    Греческая Libero Hellenic Register получило право работать с судами под флагом Азербайджана

    Государственное агентство морского и портового транспорта Азербайджана наделило греческое классификационное общество полномочиями для работы с судами под Государственным флагом страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство, ведомство подписало с греческим Libero Hellenic Register соглашение "О регулировании осуществления предусмотренных законодательством услуг по сертификации и классификации судов, плавающих под Государственным флагом Азербайджанской Республики".

    Согласно документу, Libero Hellenic Register будет оказывать услуги по сертификации и классификации данных судов, обеспечивая их соответствие международным стандартам, а также внедрение современной и качественной системы контроля.

    В агентстве подчеркнули, что подписанное соглашение расширит стратегическое сотрудничество страны с классификационными обществами.

    В целом Госагентство по сей день подписало аналогичные соглашения с 12 классификационными обществами в мире.

    Государственное агентство морского и портового транспорта Азербайджана Libero Hellenic Register
    Azərbaycan Yunanıstanın təsnifat cəmiyyəti ilə saziş imzalayıb
    Ты - Король

    Последние новости

    13:23

    У берегов японского Тоба грузовое судно столкнулось с рыболовным катером, есть погибшие

    Другие страны
    13:23
    Фото

    В Киеве и Ирпени сооружены укрытия для азербайджанских памятников на фоне авиаугроз

    Другие страны
    13:14

    Греческая Libero Hellenic Register получило право работать с судами под флагом Азербайджана

    Инфраструктура
    13:14
    Фото

    В город Ходжавенд и село Ходжавенд отправилась первая группа переселенцев

    Внутренняя политика
    13:06

    Замминистра: Азербайджан - одна из немногих стран, применяющих биометрическую цифровую подпись

    ИКТ
    13:06

    SOCAR открыл в Тбилиси первый ​​на Южном Кавказе АЗК для зарядки электромобилей

    Энергетика
    13:06

    Число погибших при пожаре в храме в Японии возросло до пяти человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:00

    Аэропорт Вены приостановил работу из-за снегопада

    Другие страны
    12:55

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается 18° тепла

    Экология
    Лента новостей