Греческая Libero Hellenic Register получило право работать с судами под флагом Азербайджана

Государственное агентство морского и портового транспорта Азербайджана наделило греческое классификационное общество полномочиями для работы с судами под Государственным флагом страны.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, ведомство подписало с греческим Libero Hellenic Register соглашение "О регулировании осуществления предусмотренных законодательством услуг по сертификации и классификации судов, плавающих под Государственным флагом Азербайджанской Республики".

Согласно документу, Libero Hellenic Register будет оказывать услуги по сертификации и классификации данных судов, обеспечивая их соответствие международным стандартам, а также внедрение современной и качественной системы контроля.

В агентстве подчеркнули, что подписанное соглашение расширит стратегическое сотрудничество страны с классификационными обществами.

В целом Госагентство по сей день подписало аналогичные соглашения с 12 классификационными обществами в мире.