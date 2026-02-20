Греческая Libero Hellenic Register получило право работать с судами под флагом Азербайджана
20 февраля, 2026
- 13:14
Государственное агентство морского и портового транспорта Азербайджана наделило греческое классификационное общество полномочиями для работы с судами под Государственным флагом страны.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство, ведомство подписало с греческим Libero Hellenic Register соглашение "О регулировании осуществления предусмотренных законодательством услуг по сертификации и классификации судов, плавающих под Государственным флагом Азербайджанской Республики".
Согласно документу, Libero Hellenic Register будет оказывать услуги по сертификации и классификации данных судов, обеспечивая их соответствие международным стандартам, а также внедрение современной и качественной системы контроля.
В агентстве подчеркнули, что подписанное соглашение расширит стратегическое сотрудничество страны с классификационными обществами.
В целом Госагентство по сей день подписало аналогичные соглашения с 12 классификационными обществами в мире.