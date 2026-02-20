Эльмин Мамедов: Новые технологии в три раза опережают традиционные отрасли

Новые технологии развиваются в три раза быстрее по сравнению с традиционными секторами экономики и формируют более высокую добавленную стоимость.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Эльмин Мамедов, выступая на II Форуме судей Азербайджана.

По его словам, технологическое развитие уже превратилось в основную движущую силу мирового развития.

"Анализ показывает, что данная сфера развивается в три раза быстрее по сравнению с традиционными экономическими секторами и создает более высокую добавленную стоимость. Именно поэтому государства мира формируют различные механизмы для обеспечения прогресса в этом направлении, укрепляют человеческий капитал и инвестируют значительные средства в инфраструктурные проекты", - отметил он.

Заместитель министра подчеркнул, что реализуемые в Азербайджане в последние годы реформы направлены на формирование базы для технологического скачка. По его мнению, экономическая стабильность, рост социального благосостояния и наличие достаточных валютных резервов позволяют уделять данной сфере особое внимание.

Мамедов сообщил, что за последние два года в области цифровизации и искусственного интеллекта было принято более 200 нормативно-правовых актов.

Он подчеркнул, что в результате принятых решений документы, формируемые в цифровой среде - удостоверение личности, документы в сфере образования, имущества и социальной защиты - обладают полной юридической силой наравне с документами на физическом носителе, что закреплено на законодательном уровне.

Замминистра добавил, что значительная работа проделана и в сфере инфраструктурного строительства.

"В последние два года основной акцент был сделан на укреплении инфраструктуры. Приоритетное внимание уделяется информационной системе "Электронное правительство". Данная система обеспечивает цифровой обмен межсистемными процессами между государственными органами и учреждениями. Это включает как документооборот, так и обмен данными. Текущая ситуация показывает, что практически очень малое количество информационных систем остается вне этой платформы", - подчеркнул он.