Азербайджан и Латвия провели первые межмидовские консультации

В Риге прошли первые консульские консультации между Министерствами иностранных дел Азербайджана и Латвии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавил начальник Консульского управления МИД Эмиль Сафаров, а латвийскую делегацию - генеральный директор Директората по консульским и дипломатическим вопросам МИД Агнесе Калниня.

На встрече также принял участие представитель Министерства внутренних дел Азербайджана.

В ходе консультаций было обсуждено текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в консульской сфере с Латвией, являющейся стратегическим партнером Азербайджана, в том числе возможности подписания новых двусторонних документов в данной области и цифровизации консульских услуг.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах многостороннего и двустороннего сотрудничества, расширении связей в области юстиции, правоохранительной деятельности, прокуратуры, миграции, образования, помимо консульской сферы.

Затем азербайджанская делегация была принята заместителем государственного секретаря Министерства внутренних дел Латвии Каспарсом Аболиньшем. В ходе встречи были рассмотрены вопросы расширения связей между органами внутренних дел двух стран и развития договорно-правовой базы в соответствующей области.