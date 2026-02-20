Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Внешняя политика
    • 20 февраля, 2026
    • 12:52
    Азербайджан и Латвия провели первые межмидовские консультации

    В Риге прошли первые консульские консультации между Министерствами иностранных дел Азербайджана и Латвии.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

    Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавил начальник Консульского управления МИД Эмиль Сафаров, а латвийскую делегацию - генеральный директор Директората по консульским и дипломатическим вопросам МИД Агнесе Калниня.

    На встрече также принял участие представитель Министерства внутренних дел Азербайджана.

    В ходе консультаций было обсуждено текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в консульской сфере с Латвией, являющейся стратегическим партнером Азербайджана, в том числе возможности подписания новых двусторонних документов в данной области и цифровизации консульских услуг.

    Стороны также обменялись мнениями о перспективах многостороннего и двустороннего сотрудничества, расширении связей в области юстиции, правоохранительной деятельности, прокуратуры, миграции, образования, помимо консульской сферы.

    Затем азербайджанская делегация была принята заместителем государственного секретаря Министерства внутренних дел Латвии Каспарсом Аболиньшем. В ходе встречи были рассмотрены вопросы расширения связей между органами внутренних дел двух стран и развития договорно-правовой базы в соответствующей области.

