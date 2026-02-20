İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    AQTA: Azərbaycanda quş qripi xəstəliyinə rast gəlinməyib

    Sağlamlıq
    • 20 fevral, 2026
    • 10:47
    AQTA: Azərbaycanda quş qripi xəstəliyinə rast gəlinməyib

    Bu ilin 2-6 fevral tarixlərində ölkə ərazisində (Naxçıvan Muxtar Respublikası daxil) ərazisində quş qripi xəstəliyinə qarşı keçirilmiş epizootoloji monitorinqin nəticələri açıqlanıb.

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən "Report"a verilən məlumata görə, monitorinq dövlət təbiət yasaqlıqlarının, ovçuluq təsərrüfatlarının və milli parkların su-bataqlıq, dənizsahili zonalar və digər ərazilərini əhatə edib.

    Habelə su anbarları və çaysahili ərazilərdə ümumi müşahidələr aparılıb, vəhşi quşlara klinik baxış keçirilib və diaqnostik material nümunələri götürülüb.

    Bundan əlavə, sənaye əsaslı müxtəlif həcmli quşçuluq müəssisəsində, 17 rayonun (şəhər) ailə təsərrüfatında müxtəlif növ ev quşundan qan və yaxma nümunələri götürülüb. Monitorinq çərçivəsində təbiət ərazilərinə, müxtəlif növ quşçuluq müəssisələrinə, ailə təsərrüfatlarına, su hövzələri, parklar və zooparklara, dekorativ quşların saxlandığı obyektlərə, diri quş satışının həyata keçirildiyi bazarlara ümumi baxış keçirilib, baytarlıq norma və qaydalarına əməl olunması üçün məqsədyönlü maarifləndirmə-təbliğat tədbirləri görülüb.

    Monitorinq müddətində götürülmüş nümunələrin laborator müayinələri və ümumi epizootoloji müşahidələrin təhlili nəticəsində quş qripi xəstəliyinin törədicisinə və xəstəliyə şübhəli klinik əlamətləri olan quşa rast gəlinməyib. Ev quşlarından götürülmüş diaqnostik nümunələr Nyukasl xəstəliyinə görə də müayinə edilib və yoluxmaya şübhəli hal aşkarlanmayıb.

    Son xəbərlər

    10:56

    Parlamentin komissiyası: Azərbaycan əleyhinə aparılan hibrid hücumlar vahid mərkəzdən idarə olunur

    Daxili siyasət
    10:55

    Azərbaycana turist axını 5 % artıb

    Turizm
    10:54

    Fərhad Abdullayev: Konstitusiya Məhkəməsinin verdiyi rəsmi şərh boşluqların aradan qaldırılmasına şərait yaradır

    Daxili siyasət
    10:49
    Foto

    "Şamaxinka"da ilk dəfə svetoforlar istifadəyə verilib

    Daxili siyasət
    10:48

    İtkin-şəhidin qardaşı oğlu: Əmimin məzarının olması ailəmiz üçün təsəllidir

    Daxili siyasət
    10:47

    AQTA: Azərbaycanda quş qripi xəstəliyinə rast gəlinməyib

    Sağlamlıq
    10:45

    Elşən Kərimov: "Portfel təminatı mexanizmi" mikrosahibkarlığın kreditləşməsindəki boşluqları aradan qaldıracaq" - MÜSAHİBƏ

    Maliyyə
    10:41
    Foto
    Video

    Lökbatanda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Rafiq Hüseynovla vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    10:41

    XXV Qış Olimpiya Oyunlarında bu gün 7 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti