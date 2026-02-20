Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Японии сгорел храм, в руинах обнаружены тела трех человек

    Другие страны
    • 20 февраля, 2026
    • 10:00
    В Японии сгорел храм, в руинах обнаружены тела трех человек

    В городе Симоносеки, префектура Ямагути (Япония), сгорел храм и прилегающие здания. В руинах были обнаружены тела трех погибших.

    Как передает Report, об этом сообщает портал NHK со ссылкойн на пожарную службу.

    Пожар был потушен примерно через три часа, но три здания на территории храма, включая главный зал и дом, сгорели.

    По информации полиции, там проживает семья из пяти человек, включая двух детей, но связаться с ними пока не удалось.

    Полиция и пожарная служба проводят расследование.

    Япония пожар храм жертвы
    Yaponiyada məbəd yanıb, üç nəfərin meyiti aşkar edilib
    Ты - Король

    Последние новости

    10:20

    В Баку проходит II Форум судей Азербайджана

    Внутренняя политика
    10:19

    Такаити: Японии необходимо кардинально укрепить обороноспособность

    Другие страны
    10:10

    Золото умеренно подорожало на фоне праздников в Китае

    Финансы
    10:00

    В Японии сгорел храм, в руинах обнаружены тела трех человек

    Другие страны
    09:51

    В двух районах Баку не будет газа

    Энергетика
    09:49

    В Гарадаге задержаны лица, повредившие историко-культурные памятники в поисках золота

    Происшествия
    09:45

    Цена азербайджанской нефти приближается к $73

    Энергетика
    09:44

    Азербайджан опустился на одну позицию в рейтинге УЕФА

    Футбол
    09:19

    Эталонные марки нефти незначительно повысились

    Энергетика
    Лента новостей