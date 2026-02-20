В Японии сгорел храм, в руинах обнаружены тела трех человек

В городе Симоносеки, префектура Ямагути (Япония), сгорел храм и прилегающие здания. В руинах были обнаружены тела трех погибших.

Как передает Report, об этом сообщает портал NHK со ссылкойн на пожарную службу.

Пожар был потушен примерно через три часа, но три здания на территории храма, включая главный зал и дом, сгорели.

По информации полиции, там проживает семья из пяти человек, включая двух детей, но связаться с ними пока не удалось.

Полиция и пожарная служба проводят расследование.