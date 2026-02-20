В Японии сгорел храм, в руинах обнаружены тела трех человек
Другие страны
- 20 февраля, 2026
- 10:00
В городе Симоносеки, префектура Ямагути (Япония), сгорел храм и прилегающие здания. В руинах были обнаружены тела трех погибших.
Как передает Report, об этом сообщает портал NHK со ссылкойн на пожарную службу.
Пожар был потушен примерно через три часа, но три здания на территории храма, включая главный зал и дом, сгорели.
По информации полиции, там проживает семья из пяти человек, включая двух детей, но связаться с ними пока не удалось.
Полиция и пожарная служба проводят расследование.
Последние новости
10:20
В Баку проходит II Форум судей АзербайджанаВнутренняя политика
10:19
Такаити: Японии необходимо кардинально укрепить обороноспособностьДругие страны
10:10
Золото умеренно подорожало на фоне праздников в КитаеФинансы
10:00
В Японии сгорел храм, в руинах обнаружены тела трех человекДругие страны
09:51
В двух районах Баку не будет газаЭнергетика
09:49
В Гарадаге задержаны лица, повредившие историко-культурные памятники в поисках золотаПроисшествия
09:45
Цена азербайджанской нефти приближается к $73Энергетика
09:44
Азербайджан опустился на одну позицию в рейтинге УЕФАФутбол
09:19