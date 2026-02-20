Yaponiyada məbəd yanıb, üç nəfərin meyiti aşkar edilib
Digər ölkələr
- 20 fevral, 2026
- 10:14
Yamaquti prefekturasının (Yaponiya) Simonoseki şəhərində məbəd və ona bitişik binalar yanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə NHK portalı yanğın xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
Bildirilib ki, xarabalıqlarda üç nəfərin meyiti aşkar edilib.
Yanğın təxminən üç saat sonra söndürülüb, lakin məbədin ərazisində əsas zal və yaşayış evi daxil olmaqla üç bina yanıb.
Polisin məlumatına görə, orada beş nəfərdən ibarət ailə yaşayır, lakin onlarla hələ əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb.
Hadisə yerində araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
10:32
Güclü külək Mingəçevirdə fəsadlar törədib, bir neçə ağac aşıbHadisə
10:31
İnam Kərimov: Məhkəmə sistemində süni intellektin tətbiqi ilə bağlı konkret addımlar atılırDaxili siyasət
10:27
Foto
Azərbaycan Cüdo Federasiyasının Hakimlər Komitəsinin təşkilatçılığı ilə seminar keçirilibFərdi
10:25
Azərbaycanda bu il hakimlərin sayının 700-ü keçəcəyi proqnozlaşdırılırDaxili siyasət
10:22
Ramiz Rzayev: Hakimlər cəmiyyətin ədalətə olan inamının əsas təminatçısıdırDaxili siyasət
10:21
Azərbaycan mebelinin yeni bazarlara ixrac imkanları müzakirə edilibİqtisadiyyat
10:19
Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirində ikinci oyununa çıxacaqFutbol
10:17
Foto
TÜRKPA nümayəndə heyəti ATƏT PA-nın qış sessiyasında iştirak edibXarici siyasət
10:16