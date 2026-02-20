İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Yaponiyada məbəd yanıb, üç nəfərin meyiti aşkar edilib

    Digər ölkələr
    • 20 fevral, 2026
    • 10:14
    Yaponiyada məbəd yanıb, üç nəfərin meyiti aşkar edilib

    Yamaquti prefekturasının (Yaponiya) Simonoseki şəhərində məbəd və ona bitişik binalar yanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NHK portalı yanğın xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, xarabalıqlarda üç nəfərin meyiti aşkar edilib.

    Yanğın təxminən üç saat sonra söndürülüb, lakin məbədin ərazisində əsas zal və yaşayış evi daxil olmaqla üç bina yanıb.

    Polisin məlumatına görə, orada beş nəfərdən ibarət ailə yaşayır, lakin onlarla hələ əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb.

    Hadisə yerində araşdırma aparılır.

    Yaponiya məbəd
    В Японии сгорел храм, в руинах обнаружены тела трех человек

    Son xəbərlər

    10:32

    Güclü külək Mingəçevirdə fəsadlar törədib, bir neçə ağac aşıb

    Hadisə
    10:31

    İnam Kərimov: Məhkəmə sistemində süni intellektin tətbiqi ilə bağlı konkret addımlar atılır

    Daxili siyasət
    10:27
    Foto

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasının Hakimlər Komitəsinin təşkilatçılığı ilə seminar keçirilib

    Fərdi
    10:25

    Azərbaycanda bu il hakimlərin sayının 700-ü keçəcəyi proqnozlaşdırılır

    Daxili siyasət
    10:22

    Ramiz Rzayev: Hakimlər cəmiyyətin ədalətə olan inamının əsas təminatçısıdır

    Daxili siyasət
    10:21

    Azərbaycan mebelinin yeni bazarlara ixrac imkanları müzakirə edilib

    İqtisadiyyat
    10:19

    Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirində ikinci oyununa çıxacaq

    Futbol
    10:17
    Foto

    TÜRKPA nümayəndə heyəti ATƏT PA-nın qış sessiyasında iştirak edib

    Xarici siyasət
    10:16

    Laçın Rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti auditor seçir

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti