Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается 18° тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 4-7°, днем 14-18° тепла. Атмосферное давление понизится с 771 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 80-85%, днем 65-70%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-7°, днем 16-21°, в горах ночью 0-4°, днем 10-15° тепла.