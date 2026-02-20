Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается 18° тепла
Экология
- 20 февраля, 2026
- 12:55
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.
Температура воздуха составит ночью 4-7°, днем 14-18° тепла. Атмосферное давление понизится с 771 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 80-85%, днем 65-70%.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 2-7°, днем 16-21°, в горах ночью 0-4°, днем 10-15° тепла.
Последние новости
13:23
У берегов японского Тоба грузовое судно столкнулось с рыболовным катером, есть погибшиеДругие страны
13:23
Фото
В Киеве и Ирпени сооружены укрытия для азербайджанских памятников на фоне авиаугрозДругие страны
13:14
Греческая Libero Hellenic Register получило право работать с судами под флагом АзербайджанаИнфраструктура
13:14
Фото
В город Ходжавенд и село Ходжавенд отправилась первая группа переселенцевВнутренняя политика
13:06
Замминистра: Азербайджан - одна из немногих стран, применяющих биометрическую цифровую подписьИКТ
13:06
SOCAR открыл в Тбилиси первый на Южном Кавказе АЗК для зарядки электромобилейЭнергетика
13:06
Число погибших при пожаре в храме в Японии возросло до пяти человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
13:00
Аэропорт Вены приостановил работу из-за снегопадаДругие страны
12:55