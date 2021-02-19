АПБА отказалось сертифицировать 15 наименований пищевых добавок

С 8 по 14 февраля состоялось два заседания комиссии, созданной с целью обеспечения оперативного и коллегиального рассмотрения обращений субъектов предпринимательства, занимающихся импортом пищевых добавок. В целом, было рассмотрено 42 обращения.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана.
По итогам обращений было отказано в сертификации 15 наименований биологически активных пищевых добавок.
Агентство призвало хозяйствующие субъекты, работающие в этой сфере, осуществлять свою деятельность в рамках требований законодательства.