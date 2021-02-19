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АПБА отказалось сертифицировать 15 наименований пищевых добавок

АПБА отказалось сертифицировать 15 наименований пищевых добавок В целом, было рассмотрено 42 обращения
Здоровье
19 февраля 2021 г. 14:28
АПБА отказалось сертифицировать 15 наименований пищевых добавок
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С 8 по 14 февраля состоялось два заседания комиссии, созданной с целью обеспечения оперативного и коллегиального рассмотрения обращений субъектов предпринимательства, занимающихся импортом пищевых добавок. В целом, было рассмотрено 42 обращения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана.

По итогам обращений было отказано в сертификации 15 наименований биологически активных пищевых добавок.

Агентство призвало хозяйствующие субъекты, работающие в этой сфере, осуществлять свою деятельность в рамках требований законодательства.

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