АПБА отказалось сертифицировать 15 наименований пищевых добавок

В целом, было рассмотрено 42 обращения

С 8 по 14 февраля состоялось два заседания комиссии, созданной с целью обеспечения оперативного и коллегиального рассмотрения обращений субъектов предпринимательства, занимающихся импортом пищевых добавок. В целом, было рассмотрено 42 обращения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана.

По итогам обращений было отказано в сертификации 15 наименований биологически активных пищевых добавок.

Агентство призвало хозяйствующие субъекты, работающие в этой сфере, осуществлять свою деятельность в рамках требований законодательства.